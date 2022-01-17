В Архангельской области прокуратура обратилась в суд с требованием лишить мандата оппозиционного депутата городского совета Каргополя Радика Аднобаева. Поводом для этого стало то, что он, как утверждается, не подал вовремя декларацию о доходах своей жены-пенсионерки. Об этом редакции Север.Реалии рассказал сам Аднобаев.

По его словам, ведомство обратилось в суд после того, как городское собрание депутатов отказалось лишить его мандата по требованию губернатора региона Александра Цыбульского. Прокуратура считает это решение незаконным.

В подобных случаях в отношении депутатов Архангельской городской Думы, в отчётах которых весной 2020 года обнаружились неуказанные банковские счета и недвижимость, выносились лишь предупреждения, — напоминает издание 7х7. Сам депутат считает давление на себя политическим.

Известность в регионе он получил как активист против строительства мусорного полигона в Шиесе. "Система боится всех оппозиционных деятелей. Она в полном испуге. Что только не придумали, чтобы за свободу слова сажать, те же "иноагенты", а тут какой-то муниципальный депутат пролез и воду мутит. Как минимум лишить его полномочий, если есть возможность - это задача системы!" — Заявил он редакции Север.Реалии.