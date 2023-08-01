В Архангельской области рухнула церковь - объект культурного наследия

В Архангельской области рухнула церковь Василия Блаженного в селе Чухчерьма - деревянный памятник архитектуры, возведённый в 1824 году. Это произошло 31 июля, сообщает News29.

Местный депутат Валентин Бугров рассказал, что с 2016 года просил власти спасти храм, обращался в региональное и федеральное министерства культуры, к депутатам и в Архангельскую епархию.

В местном министерстве культуры утверждали, что проект реставрации разработан и прошёл экспертизу, а в федеральное ведомство направили заявку на финансирование ремонта. Он так и не начался, сообщает Север.Реалии.

Церковь Василия Блаженного построили на месте сгоревшей в 1823 году Георгиевской церкви, она являлась частью ансамбля Чухчемско-Ильинского погоста. От него теперь осталась только колокольня 1783 года.

Бывший храм являлся объектом культурного наследия России, считался одним из классических примеров клетской церкви - деревянного сруба-клети с двускатными кровлями.