В Армении арестован бизнесмен, противник Пашиняна Царукян

В Армении суд 7 июля отправил под арест на два месяца лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения" миллиардера Гагика Царукяна по обвинению в крупном мошенничестве и отмывании денег. Адвокаты заявляют, что обвинения необоснованны, и будут обжаловать решение суда, сообщает Армянская служба Радио Свобода.

Царукян был задержан накануне после обыска в его доме, который длился около 12 часов. Сотрудники Национальной службы безопасности сначала доставили Царукяна в Следственный комитет, где ему предъявили обвинения, а затем в наручниках отвезли в суд.

По данным Следственного комитета, Гагик Царукян организовал и возглавил преступную группу, которая под предлогом установления логистических связей между Ираном и Арменией путём обмана и подделки документов похитила у иранских компаний 52 единицы транспорта, оборудования и товаров, причинив ущерб на сумму около 22 миллионов долларов. Затем, по версии следствия, Царукян организовал отмывание этих средств. Сам он отрицает обвинения, называя их политически мотивированными и сфальсифицированными.

По словам соратников Царукяна, правоохранительные органы действуют по указанию премьер-министра Никола Пашиняна.

"Процветающая Армения" по результатам недавних парламентских выборов не прошла в парламент - ей не хватило всего несколько десятков голосов. Эту силу, как и блок "Армения" Роберта Кочаряна и "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, называют пророссийской. Премьер Никол Пашинян, соратники короткого победили на выборах, в ходе предвыборной кампании употреблял жёсткие выражения, угрожая отправить в тюрьму Кочаряна, Карапетяна и Царукяна. В отношении всех троих возбуждены уголовные дела, но в СИЗО отправлен только Царукян. Оппозиционные силы осудили его арест. Премьер-министр Никол Пашинян пока публично не отреагировал на происходящее.