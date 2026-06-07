В Армении проходят парламентские выборы на фоне конфликта с Москвой

В Армении в воскресенье, 7 июня, проходят парламентские выборы. Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени и будут работать до 20:00.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии, право голоса имеют два с половиной миллиона человек.

Для наблюдения за выборами в Национальное собрание аккредитованы 13 местных и 8 международных наблюдательных миссий.

В выборах участвуют 18 политических сил: 16 партий и два альянса. Среди основных участников – партия "Гражданский договор" премьер-министра Никола Пашиняна, выступающая за дальнейшее сближение с Евросоюзом, блок "Сильная Армения", связанный с российским бизнесменом Самвелом Карапетяном, а также блок "Армения" бывшего президента Роберта Кочаряна.

Карапетян находится под домашним арестом по делу о призывах к захвату власти. На избирательный участок его доставили сотрудники правоохранительных органов.

Согласно Конституции Армении, парламент состоит минимум из 101 депутата. Для прохождения в Национальное собрание партия должна преодолеть четырехпроцентный барьер, а избирательные блоки – порог от 8 до 10% в зависимости от числа входящих в них партий.

Первые результаты Центральная избирательная комиссия начнет публиковать поздно вечером. По данным армянских СМИ, предварительный расклад станет понятен ночью после поступления данных из крупнейших городов страны.

Выборы проходят на фоне резкого ухудшения отношений между Москвой и Ереваном

Россия критикует курс армянского руководства на сближение с ЕС, а власти Армении обвиняют ОДКБ и союзников по организации в невыполнении обязательств в сфере безопасности – прежде всего из-за событий в Карабахе в 2023 году. Тогда международно признанная территория Азербайджана вернулась под контроль Баку.

Незадолго до выборов в Армении крупные западные СМИ писали о том, что Россия, сосредоточенная на войне против Украины, сейчас не располагает ресурсами для быстрого усиления своего влияния на Южном Кавказе. Поэтому, как утверждается в публикации Forbes, парламентские выборы в Армении стали объектом активных попыток политического влияния.

Расследования OCCRP и The Insider сообщали о кампаниях, направленных на формирование общественного мнения в Армении, дискредитацию правительства Никола Пашиняна и поддержку сил, выступающих за более тесные отношения с Россией. В утекших документах также упоминались попытки мобилизации для голосования армянской диаспоры, проживающей в России, и работа с избирателями, имеющими в том числе и российское гражданство.

В публикациях также упоминаются видеозаписи с участием бывшего прокурора Международного уголовного суда Луиса Окампо и его сына Томаса. По утверждению авторов расследований, они использовали свои связи и авторитет для противодействия инициативам по сближению Армении с ЕС. В публикациях также утверждается, что Окампо сотрудничали с армянским лобби в США и пользовались финансовой поддержкой российских бизнесменов армянского происхождения для подрыва доверия к Пашиняну.

На одной из записей, как утверждает Eurasianet, Томас Окампо говорит, что смысл его работы с отцом заключается в "свержении Пашиняна".

Цель таких действий — затормозить сближение Армении с Западом, помешать нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией и сохранить влияние Москвы на ключевые транспортные и энергетические маршруты Южного Кавказа, утверждается в публикации Forbes.

На общество до сих пор влияет конфликт в Карабахе

Политические позиции Никола Пашиняна остаются уязвимыми из-за сохраняющегося недовольства частью общества последствиями карабахского конфликта.

Оппоненты премьера критикуют его курс на нормализацию отношений с Азербайджаном, представляя его как уступки Баку, а также предупреждают о рисках, связанных с поддерживаемыми Западом транспортными и инфраструктурными проектами в регионе. В том числе речь идёт о "Маршруте Трампа во имя международного мира и процветания" - транзитного коридора из Нахичевской автономной области Азербайджана через территорию Армении до основной территории Азербайджана.

Достижение устойчивого мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном лишило бы Москву одного из ключевых инструментов влияния в регионе – неурегулированного конфликта. Если Ереван сможет нормализовать отношения с Баку и Анкарой, одновременно развивая связи с Западом, влияние России на Южном Кавказе может сократиться.

По мнению ряда западных аналитиков, это имеет значение и для США. Развитие стабильных транспортных и энергетических маршрутов через Южный Кавказ способно укрепить энергетическую безопасность Европы, снизить её зависимость от российских ресурсов и ограничить влияние Ирана на региональные торговые потоки, пишет Townhall.

Победа Пашиняна углубит западную переориентацию Армении

Пашинян в своей предвыборной программе делает ставку на экономическое развитие и региональную интеграцию. По его мнению, открытие транспортных коридоров и расширение торговых связей с соседями могут помочь Армении преодолеть многолетнюю изоляцию и снизить зависимость от России.

На этом фоне нынешние выборы рассматриваются наблюдателями как голосование не только за конкретные политические силы, но и за дальнейший внешнеполитический и экономический курс страны.

Победа Пашиняна, вероятно, сохранит наметившийся мирный процесс между Арменией и Азербайджаном и углубит западную переориентацию Армении. Возвращение власти Кочаряна и других прокремлевских сил может остановить или обратить вспять эту траекторию, вновь обострив напряженность в отношениях с Азербайджаном и восстановив российское влияние на Южном Кавказе.

Сам Пашинян после голосования заявил, что не считает отношения с Россией кризисными.

"Я не вижу напряжённости, это искусственная напряжённость. Наши отношения с Россией носят институциональный характер и основаны на взаимном уважении", – сказал он журналистам.