В Армении трагически погиб дипломат из Украины Александр Сенченко

В Армении погиб временный поверенный в делах Украины в стране Александр Сенченко. Предположительно, 13 августа дипломат утонул в озере Севан, сообщило в понедельник МВД Армении.

Министерство иностранных дел Украины 14 августа подтвердило смерть Сенченко, отметив, что он был опытным и квалифицированным сотрудником, работавшим в ведомстве с 2003 года.

Власти Армении сообщили о начале расследования обстоятельств смерти. Подробности произошедшего пока не приводятся.

Армянская служба Радио Свобода со ссылкой на местные СМИ пишет, что спасатели вытащили тело дипломата в воскресенье вечером на общественном пляже Севана. До этого его заметили на расстоянии 25 метров от берега.

В полиции отметили, что материалы, связанные с гибелью гражданина Украины, направлены в следственное управление Севана.