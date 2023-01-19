В Армении в результате пожара в казарме погибли 15 солдат-срочников

В Армении в результате пожара, возникшего в казарме инженерно-саперной роты одной из воинских частей, погибли 15 военнослужащих, ещё трое находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Армении.



По словам представителя ведомства Арама Торосяна, пожар возник в ночь на четверг в воинской части, расположенной на территории села Азат в Гегаркуникской области, при невыясненных обстоятельствах. Ведётся расследование.

По данным Генеральной прокуратуры, все 15 погибших были военнослужащими срочной службы. Возбуждено уголовное дело.

Позже на заседании правительства министр обороны Армении Сурен Папикян сообщил, что причиной пожара в казарме стало использование автобензина при отоплении помещения. После возгорания не было возможности потушить огонь", - добавилПапикян.

Эту информацию подтвердил также глава Следственного комитета Аргишти Кярамян.

Указом президента Армении, освобожден от должности командующий вторым армейским корпусом Ваграм Григорян. Уволены и другие руководители подразделения и воинской части, где произошёл пожар.