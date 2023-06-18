В Астане освободили заложников, захваченных в банке

В Астане в отделении банка Kaspi после штурма освободили заложников, захваченных вооружённым человеком. Об этом сообщают местные СМИ.

По неподтверждённой информации, захвативший заложников требовал перевести все активы банка детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся. На выполнение он дал три часа, пригрозив убить семь женщин и одного охранника.

Журналисты сообщают, что злоумышленника зовут Алихан Мурадов. У него есть небольшой кредит в Kaspi. Не исключено, что Мурадов состоит на учёте в наркодиспансере. Официального подтверждения этой информации нет.

Площадь вокруг банка на время операции оцепили, в район стянули спецназ. Жителей дома, в котором расположено отделение банка, попросили покинуть квартиры.

Kaspi ранее распространил заявление, в котором заявил, что среди заложников были только сотрудники банка.

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