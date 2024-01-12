В Астане убрали памятник Назарбаеву перед военным вузом

В столице Казахстана Астане убрали памятник бывшему президенту страны Нурсултану Назарбаеву, который был установлен перед Национальным университетом обороны. Место перед зданием университета, где находился постамент и водружённая на него фигура в военной форме и с фуражкой на голове, сегодня была пуста, сообщила репортёр Радио Азаттык.

В Сети ранее сегодня появились фото, вероятно, этого же памятника, лежащего, предположительно, в военном складском помещении. На это обращает внимание телеграм-канал Elmedia.

Решение о демонтаже памятника не было предварительно опубликовано в открытых источниках. Министерство обороны Казахстана заявило в пятницу, что памятник было решено переместить в здание военно-исторического музея. В ведомстве ссылаются на вышедший в конце прошлого года указ, согласно которому из названия военного университета исчезла формулировка "имени первого президента Республики Казахстан - Елбасы", то есть Назарбаева.

"На данный момент памятник находится на временном хранении в одном из помещений оборонного ведомства. После проведения подготовительных мероприятий памятник будет перемещен в здание музея для установки", – говорится в заявлении Минобороны.

Открытие памятника Назарбаеву перед военным вузом в Астане состоялось в 2020 году в канун его 80-летия, как сообщалось, при дистанционном участии Касым-Жомарта Токаева, преемника экс-президента.

Это не первый демонтированный памятник Назарбаеву, установленный и убранный при жизни. В июле 2022 года памятник бывшему президенту Казахстана убрали с территории культурного центра "Рух Ордо" на Иссык-Куле в соседнем Кыргызстане.

В Казахстане после событий января 2022 года, которые власти охарактеризовали как вооружённый мятеж, Назарбаев, и после ухода с поста президента сохранявший значительные полномочия, лишился большинства из них, включая статус "Елбасы" ("Лидер нации"). Столица, переименованная в Нур-Султан, вновь стала Астаной. В недавнюю годовщину январских событий нынешний президент Токаев впервые выступил с прямой критикой Назарбаева, фактически обвинив его в потворстве устроившим мятеж людям из его окружения.