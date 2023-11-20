По меньшей мере три человека умерли в Астрахани в результате передозировки синтетическим опиодидом метадоном сообщает агентство ТАСС со ссылкой на анонимный источник в силовых структурах. Анонимный источник "Известий" в полиции говорит, что умерли четверо.

За несколько дней в больницы Астрахани поступили около 20 человек с симптомами передозировки. Вечером в понедельник шесть из них находились в тяжёлом состоянии, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Следствие считает, сообщает ТАСС и "База", что пострадавшие отравились, потому что приняли метадон за другой наркотик. Утверждается, что наркопотребители думали, что покупают мефедрон, вещество, не относящееся к опиоидам.

Так считали и предполагаемые продавцы, утверждает Shot. Полиция отчиталась о задержании троих подозреваемых в продаже метадона пострадавшим. Возбуждено уголовное дело.