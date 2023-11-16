В Астрахани в пятиэтажном доме обрушились два подъезда

В Астрахани в результате обрушения двух подъездов в пятиэтажном доме погиб один человек, ещё несколько числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

По словам главы региона, было эвакуировано 213 жителей дома, среди них 37 детей. В трёх школах города открыты пункты временного размещения. Погибшая – пенсионерка 1939 года рождения. Местные телеграм-каналы сообщают о ещё одном погибшем, но эта информация пока не подтверждена. Ещё несколько человек могут находиться под завалами, которые в данный момент разбирают спасатели.

"Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы сообщает, что рухнули третий и четвертый подъезд дома. Телеграм-каналы Mash и "Подъём" сообщают, что причиной обрушения мог стать подмыв фундамента канализационными водами. Утверждается, что одной из квартир незадолго до обрушения прорвало батарею, а на стене здания появились трещины.