В Астрахани заключённого с эпилепсией отправили в ШИЗО

В Астраханской колонии №10 администрация отправила в штрафной изолятор заключённого из Ингушетии Абдул-Малика Албагачиева, который болен эпилепсией. Она появилась у него после пыток в ингушском Центре "Э". Об этом сообщает правозащитная организация "Общественный вердикт".

В январе этого года Албагачиева уже помещали в ШИЗО на 14 суток. Там у него случился приступ эпилепсии. До ноября 2022 года заключённый отбывал наказание в другой колонии. Там врач запрещала отправлять его в ШИЗО. Однако, позднее его перевели в колонию №10. Где администрация распорядилась поместить Албагачиева в помещение камерного типа (ПКТ) - камеру с более строгим режимом содержания, куда направляют осуждённых за злостные нарушение порядка.



Правозащитники также сообщают, что у заключённого в ключице стоит железная пластина, которую нужно извлечь, но врачи в колонии не отправляют его на операцию в больницу. "Все это время Албагачиев вынужден жить, будучи ограниченным в движениях - его правая рука находится в бандаже." - говорится в сообщении "Общественного вердикта".

Адвокаты осуждённого намерены обжаловать помещение их подзащитного в ПКТ и в ШИЗО. Они также подали жалобу в прокуратуру из-за отказа проводить ему операцию.



В 2018 году Абдул-Малик Албагачиев был приговорён к девяти годам колонии по делу об участии в незаконном вооруженном формировании в Сирии и о сбыте взрывчатки. Он сообщил о том, что во время следствия его пытали сотрудники ингушского Центра по противодействию экстремизму (Центр "Э"). Из-за пыток у него выпадали волосы, появилась тошнота, кашель с кровью, боли при глотании и изжога, он начал терять сознание. Врачи зафиксировали у Албагачиев перелом челюсти и носа. Позднее у него начались эпилептические припадки. Следственный комитет прекратил дело о пытках из-за того, что сотрудник Центра "Э", на которого указал Албагачиев, умер.