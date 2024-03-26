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В Астраханской области разрешили усыплять собак сразу после отлова

Управление ветеринарии Астраханской области приняло постановление, согласно которому бездомных собак можно усыплять без карантина, во время которого, согласно предыдущей версии постановления, отловленных на улице животных должны были осмотреть, сделать заключения о здоровье, агрессивности или отсутствии таковой, после чего либо отправить в приют, либо на эвтаназию.

Также сразу на умерщвление теперь будут отправлять собак, рост которых в холке выше 40 сантиметров, запрещенные в России породы и их метисы, а также больных и травмированных животных.

В июле прошлого года Госдума России передала региональным властям право самостоятельно решать, что делать с бездомными животными: продолжать реализовывать федеральную программу ОСВВ (Отлов – Стерилизация – Вакцинация – Возврат), пожизненно содержать их в приютах или убивать спустя 30 дней после содержания.

Против законопроекта активно выступали зоозащитники, общественные и культурные деятели. В десятках городов России проходили акции протеста, в Москве протестующие несколько раз собирались возле здания администрации президента. Петицию против закона подписали более 136 тысяч человек. Однако на сегодняшний день законы, позволяющие убивать животных, уже приняты в Бурятии, республике Алтай, Магаданской и Астраханской областях, Туве и Забайкальском крае.

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