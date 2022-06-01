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В Австралии обнаружили самое большое растение на планете

Учёные обнаружили у западного побережья Австралии водоросль площадью 200 квадратных километров. Это самое большое растение на планете, его величина в 465 раз превышает размер предыдущего "рекордсмена". Об открытии рассказало издание The Guardian.

Исследователи взяли несколько образцов водоросли вида Posidonia australis, также известного как волокнистый или ленточный сорняк, с разных подводных участков у западного побережья Австралии. Проанализировав генетический код экземпляров, учёные пришли к выводу, что образцы принадлежат одному растению.

"Эти двести квадратных километров лугов с ленточными сорняками, по-видимому, разрослись из одного колонизирующего саженца", — подытожила Джейн Эджлоу из Университета Западной Австралии, принимавшая участие в исследовании.

Учёные также отметили, что растение сохранило полный набор хромосом обоих родителей и вероятно не имеет пола. Обнаруженной водоросли около 4500 лет, длина её лент на некоторых участках достигает метра. На морском лугу в числе прочих живут дельфины, черепахи, крабы и рыбы.

  • Предыдущий рекорд принадлежал осиновому лесу Пандо в американском штате Юта. Роща из генетически идентичных деревьев, имеющих единую корневую систему, занимает 0,43 квадратного километра.

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