В Австралии по итогам выборов сменится премьер

В Австралии по итогам парламентских выборов, которые прошли в субботу, сменится правительство. Правящая коалиция Либеральной и Национальной партий премьер-министра Скотта Моррисона потерпела на выборах поражение. Победу одержали оппозиционные лейбористы во главе с Энтони Албанизом. Он и станет новым главой кабинета.

Моррисон уже поздравил Албаниза с победой.

Подсчёт голосов ещё продолжается. Лейбористы пока не гарантировали себе абсолютное большинство в 151-местной нижней палате парламента. Не исключено, что им придётся формировать коалицию с Зелёными или независимыми депутатами.

Значительную роль в кампании сыграли вопросы борьбы с климатическими изменениями - после катастрофических лесных пожаров. На результатах правящей коалиции сказались и рост инфляции и стоимости жизни. Представители левых сил возвращаются к власти в Австралии после 9 лет правления правоцентристов.