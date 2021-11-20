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В Австрии и Германии наихудшие показатели эпидемии COVID-19

Акция протеста в Вене, 20 ноября 2021

В Вене тысячи человек провели протестное шествие против новых антиковидных мер правительства Австрии. В субботу 20 ноября, по данным полиции Вены, приблизительно 35 тысяч человек потребовали от правительства отказаться от полного локдауна, связанного с разрастанием эпидемии COVID-19.

Автомобильное движение в центре Вены было парализовано в связи протестной акцией.

Серьёзных нарушений порядка не было, полиция задержала 10 человек.

С 22 ноября правительство Австрии введет общенациональный локдаун, который распространится на всех жителей страны, включая вакцинированных и переболевших. С таким заявлением выступил 19 ноября федеральный канцлер Австрии Александер Шалленберг. Такое решение было принято в связи с резким ростом числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Покидать свой дом без уважительных на то причин будет запрещено. Все культурные и развлекательные мероприятия в стране будут отменены.

Канцлер назвал решение о локдауне "очень тяжёлым".

Шалленберг назвал локдаун очень тяжелым решением. Он пообещал, что новые ограничения продлятся не более 20 дней и что не позднее 13 декабря в силу снова вступит правило 2G, согласно которому большей свободой будут пользоваться вакцинированные и переболевшие граждане. Первые результаты локдауна планируется оценить через 10 дней.

Объявлено также, что с 1 февраля 2022 года вакцинация от коронавируса в Австрии станет обязательной.

Тем временем ухудшается ситуация с коронавирусом в Германии. Средний показатель распространения вируса в целом по стране в субботу 20 ноября составил 362 случая на 100 тысяч жителей. Это наивысший показатель с начала эпидемии.

Немецкие политики, представляющие партии, ведущие переговоры о создании правительственной коалиции, выступают против обязательной вакцинации, сообщила "Немецкая волна".

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