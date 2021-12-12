В Австрии тысячи горожан вышли на акции против вакцинации

В Австрии в эти выходные прошли массовые акции протеста против ограничительных мер властей из-за пандемии коронавируса. В субботу, 11 декабря марше протеста в австрийской столице участвовали более 40 тысяч человек.



Лидер правопопулистской Австрийской партии свободы Херберт Кикль в ходе демонстрации призвал противостоять обязательной вакцинации от COVID-19, введение которой запланировано на февраль 2022 года. По его словам, эта мера, как и бессрочный локдаун для непривитых, представляют собой "покушение на человечность". Протестные акции состоялись также в других городах Австрии.



С 22 ноября в Австрии ввели общенациональный локдаун из-за коронавируса, который распространяется на всех жителей страны. Для вакцинированных и переболевших он заканчивается в воскресенье, тогда как для непривитых ограничения сохранятся. Кроме того, с 1 февраля вакцинация от коронавируса в Австрии станет обязательной, за несоблюдение грозит большой штраф.



В Австрии из-за четвертой волны пандемии ввели с 22 ноября по 12 декабря общенациональный локдаун и ограничения на выход из дома. Локдаун и план обязательной вакцинации с февраля 2022 года не убедили австрийцев в необходимости вакцинироваться и привели к беспрецедентным массовым протестам.