В Австрии врач покончила с собой из-за угроз антипрививочников

В Австрии покончила с собой врач, ранее подвергавшаяся травле со стороны "ковид-диссидентов". Как сообщает Reuters, сторонники теории заговора и противники вакцинации угрожали врачу убийством сначала в интернете, а потом стали приходить с угрозами в ее кабинет лично. Президент Австрии Александр ван дер Беллен призвал народ объединиться против ненависти и нетерпимости.

Тело врача Лизы-Марии Келлермайр было найдено в ее рабочем кабинете в пятницу, рядом была обнаружена предсмертная записка. Ранее Келлермайр неоднократно выступала в прессе с интервью, призывая бороться с эпидемией коронавирусной инфекции и вакцинироваться. Ее выступления вызывали жесткую реакцию так называемых ковид-диссидентов, которые угрожали врачу убийством как в интернете, так и лично, непосредственно на ее рабочем месте. Австрийская врачебная ассоциация сообщает, что многие медицинские работники подвергаются травле со стороны антипрививочников.

Австрия занимает одно из последних мест в западной Европе по охвату вакцинацией от COVID-19. В прошлом месяце австрийские власти отказались от планов сделать вакцинацию для взрослых обязательной, поскольку, как показали социологические вопросы, австрийцы скорее всего все равно саботировали бы эту меру. По данным социологов, не менее 13% жителей страны не готовы прививаться даже при условии обязательной вакцинации. В прошлом году в Австрии проходили многотысячные демонстрации против локдаунов и планов на обязательную вакцинацию.

Министр здравоохранения Австрии Йоханнес Раух в воскресенье в связи со смертью Келлермайр заявил, что ненависть в отношении конкретных людей непростительна и должна быть остановлена.