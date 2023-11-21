В Азербайджане задержали главреда независимого издания Abzas Media

Утром 21 ноября в Азербайджане была задержана главный редактор издания Abzas Media Севиндж Вагифкизи. Днем ранее был задержан директор издания Ульви Гасанлы. Обоих подозревают в контрабанде валюты, сообщает азербайджанская служба Радио Свобода.

Севиндж Вагифкизи была задержана в аэропорту Баку, куда она прилетела из-за границы. В ее доме также прошел обыск. По словам адвоката Эльчина Садыгова, никаких противозаконных предметов во время обыска не было обнаружено. Вагифкизи считает, что преследование связано с ее журналисткой деятельностью и с работой издания.

Вечером Хатаинский районный суд Баку должен избрать ей меру пресечения.

Днем ранее в Баку по пути в аэропорт полицейские задержали директора Abzas Media Ульви Гасанлы. В тот же день прошел обыск в его квартире, а также в офисе Abzas Media. Как утверждают власти, в офисе издания нашли 40 тысяч евро. По словам адвоката, Гасанлы заявил, что никогда не видел денег, якобы найденных в офисе.

Директор Abzas Media также рассказал, что его били во время задержания и в отделе полиции. Он утверждает, что полицейские задавали ему вопросы об антикоррупционных расследованиях Abzas Media.

Редакция Abzas Media считает, что за преследованием директора издания стоит президент Азербайджана Ильхам Алиев. "Мы опубликовали серию расследований коррупционных преступлений, совершенных президентом страны и назначенными им чиновниками, и мы полагаем, что задержание Гасанлы связано с этими антикоррупционными расследованиями. Мы считаем, что президент отдаст приказ о его аресте, чтобы закрыть наше СМИ и не допустить распространения информации о коррупционных преступлениях", – говорится в заявлении Abzas Media.

С осуждением задержания Ульви Гасанлы и призывом к азербайджанским властям немедленно освободить его выступили "Репортеры без границ" и Европейская федерация журналистов.