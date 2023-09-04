В Баден-Бадене прошел митинг против ненависти и расизма

В Германии более двухсот жителей Баден-Бадена вышли на демонстрацию, чтобы выразить протест против действий бывшего члена городского совета из право-популистской партии "Альтернатива для Германии" Мартина Кюне. Его подозревают в том, что он нарисовал свастику на двух автомобилях с украинскими номерами.

Участники акции вышли в центр Баден-Бадена с украинскими флагами и плакатами "Наци – вон из нашего города". В демонстрации приняли участие мэр города Дитмар Шпэт, представители различных партий, профсоюзов и религиозных объединений. Выступающие подчеркивали свою солидарность с Украиной и неприятие ксенофобии и расизма в своём городе. Мэр выразил свое глубокое возмущение поступком бывшего члена городского совета и отметил, что Баден-Баден был и остается толерантным городом. Шпэт также высказал свои опасения, что скандал со свастикой негативно отразиться на имидже курортного города.

Бывший член городского совета обвиняется в повреждении двух или более машин с украинскими номерами на подземной парковке в Баден-Бадене. Мартин Кюне нарисовал на автомобилях свастику и написал антиукраинские лозунги. За это он по решению суда должен был заплатить штраф в размере 50 суточных, рассчитанных на основании его доходов. Однако адвокат Кюне подал апелляцию в высшую инстанцию. Из-за своего уголовно наказуемого поступка бывший политик был вынужден оставить свой пост в городском совете и заявил о выходе из партии "Альтернатива для Германии".

В Баден-Бадене проживает около 55 тысяч человек, в том числе две тысячи россиян и 750 украинцев. После объединения Германии этот небольшой город на юге ФРГ стал излюбленным туристическим местом россиян. Почти в каждом магазине были вывешены щитки с указанием на возможность говорить по-русски. Однако после аннексии Крыма в 2014 году поток туристов из России постепенно начал уменьшаться. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в Баден-Бадене туризм из России практически прекратился.