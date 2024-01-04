В Багдаде убит командир группировки, атаковавшей базы США

В столице Ирака Багдаде в четверг в результате удара беспилотников по объекту проиранской вооружённой группировки "аль-Нуджаба" погиб один из её командиров. По сообщениям агентств Reuters и AP, которые ссылаются на не названных по именам представителей США, удар нанесли американские военные. Reuters пишет о нём как об "ударе возмездия" за недавние атаки на американские военные базы в Ираке.

Погибший - Муштак Талиб ас-Саиди, известный как Абу Таква. Он занимал должность заместителя командира Багдадского оперативного округа организации "Аль-Хашд аш-Шааби" ("Силы народной мобилизации") - коалиции проиранских шиитских группировок, действующих в Ираке и Сирии. Власти Ирака осудили удар. Официально американские военные или представители администрации его пока не комментировали.

Всего были убиты, по разным данным, от двух до четырёх человек.

Военные базы США на территории Ирака и Сирии за последние три месяца - после начала боевых действий в секторе Газа после нападения группировки ХАМАС (признана террористической в США и ЕС на Израиль) - более 100 раз подверглись обстрелам с использованием ракетных систем и дронов. Ответственность за эти обстрелы, в результате которых среди американских военных были раненые, брали на себя проиранские группировки.