В Баку восьмерым россиянам дали реальные сроки по делу о наркотиках

Суд в Азербайджане приговорил восьмерых граждан России к лишению свободы по делу о незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере.

Сергей Софронов, Антон Драчёв, Дмитрий Безуглый и Валерий Дулов получили по четыре года колонии. Дмитрий Фёдоров, Борис Тимошов, Алексей Васильченко и Илья Безуглый приговорены к трём годам лишения свободы.

Все осуждённые были задержаны летом 2025 года на фоне резкого ухудшения отношений между Москвой и Баку. Тогда в Азербайджане задержали группу граждан России, среди которых были IT-специалисты, предприниматели и туристы.

Ранее по связанным делам уже были осуждены трое россиян. Александр Вайсеро получил четыре года лишения свободы по обвинению в отмывании денег. Игоря Заболоцких и Ильнура Валитова приговорили к трём годам по делу о легализации средств, полученных через киберпреступления.

Кризис в отношениях между Россией и Азербайджаном начался после крушения самолёта авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" в декабре 2024 года. По версии следствия борт был обстрелян из российской системы ПВО при заходе на посадку в Грозном. Борт потерпел крушение под Актау. Баку обвинил Москву в затягивании признания ответственности за произошедшее.

Летом 2025 года напряжённость усилилась после задержаний представителей азербайджанской диаспоры в России.