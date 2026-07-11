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В Бангладеш из-за наводнений погибли более 40 человек

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Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Люди идут по затопленной улице в городе Читтагонг, Бангладеш, 8 июля 2026 года
Люди идут по затопленной улице в городе Читтагонг, Бангладеш, 8 июля 2026 года

Наводнения и оползни, вызванные многодневными муссонными дождями, унесли жизни как минимум 44 человек на юго-востоке Бангладеш.

Как пишет Reuters со ссылкой на местные власти, стихийное бедствие оставило отрезанными от внешнего мира более миллиона человек и 267 918 домохозяйств. Размытые дороги и поврежденные мосты затрудняют работу сотрудников гуманитарных организаций по оказанию помощи в наиболее пострадавших районах.

Мужчина с самодельной лодкой пробирается через затопленный район в городе Бандарбан, 8 июля 2026 года
Мужчина с самодельной лодкой пробирается через затопленный район в городе Бандарбан, 8 июля 2026 года

Военнослужащие доставляют на лодках продовольствие, питьевую воду, медикаменты и другие предметы первой необходимости в изолированные населенные пункты.

В начале этой недели сильные дожди вызвали оползни в лагерях беженцев рохинджа в Кокс-Базаре – погибли 16 беженцев, включая женщин и детей. Рохинджа – этническая группа, проживающая в Мьянме и исповедующая преимущественно ислам. На родине они подвергаются преследованиям со стороны буддийского большинства.

Жители города Бандарбан на самодельной лодке, 8 июля 2026 года
Жители города Бандарбан на самодельной лодке, 8 июля 2026 года

В Кокс-Базаре проживает более миллиона беженцев рохинджа. Власти города заявили, что они переселяют беженцев из находящихся в зоне риска горных районов.

Метеорологическая служба Бангладеш прогнозирует дальнейшие дожди в ближайшие дни.

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