В Бангладеш в результате землетрясения погибли пять человек

Сотрудник полиции стоит возле обломков, которые упали с поврежденного здания в результате землетрясения в Дакке, Бангладеш, 21 ноября 2025 года
В Бангладеш в результате землетрясения магнитудой 5,7, которое произошло утром в пятницу, погибли как минимум пять человек, еще около 100 получили ранения. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

Среди пострадавших – студенты Даккского университета, рабочие завода в городе Газипур и жители Нарсингди, где находился эпицентр землетрясения. Несколько пострадавших находятся в критическом состоянии.

Мужчины возле больничного морга после землетрясения в Дакке, Бангладеш, 21 ноября 2025 года
На данный момент известно, что среди погибших есть ребенок. Три человека погибли после того, как в одном из населённых пунктов обрушилось шестиэтажное здание. Другие детали пока неизвестны.

Мирноград окружен
Армия РФ наступает

Новости
Новости Радио Свобода: точность, оперативность, беспристрастность


