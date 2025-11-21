В Бангладеш в результате землетрясения погибли пять человек

В Бангладеш в результате землетрясения магнитудой 5,7, которое произошло утром в пятницу, погибли как минимум пять человек, еще около 100 получили ранения. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

Среди пострадавших – студенты Даккского университета, рабочие завода в городе Газипур и жители Нарсингди, где находился эпицентр землетрясения. Несколько пострадавших находятся в критическом состоянии.

На данный момент известно, что среди погибших есть ребенок. Три человека погибли после того, как в одном из населённых пунктов обрушилось шестиэтажное здание. Другие детали пока неизвестны.