В Бангладеш заочно рассмотрят дело против бывшего премьер-министра

3 августа три судьи Международного трибунала по уголовным преступлениям Бангладеш начнут заочно рассматривать дело против бывшего премьер-министра страны Шейх Хасины, пишет The Guardian.

Хасину обвиняют в преступлениях против человечности из-за попыток подавить протесты в стране в августе 2024 года, в результате чего погибли как минимум 1400 человек.

Хасина не будет присутствовать в суде: она заявила о своей невиновности и отказалась участвовать в процессе. Ей был предоставлен государственный адвокат. Бывшая премьер-министр находится в Индии, многочисленные запросы об ее экстрадиции были проигнорированы.

Хасина ушла в отставку и покинула страну на фоне протестов в августе 2024 года. Она улетела на военном вертолете с младшей сестрой в Индию, после чего в ее резиденцию ворвались ликующие участники протестов. Хасина хотела записать речь перед вылетом, но у нее уже не было такой возможности.

Протесты в Бангладеш начались с требования студентов отменить рабочие квоты для родственников ветеранов войны за независимость Бангладеш, а затем расширились и стали антиправительственными: протестующие требовали отставки Хасины, которая находилась у власти больше 15 лет. Это произошло в ответ на насилие властей к протестующим в ходе предыдущей волны демонстраций в конце июля 2024 года, которая закончилась решением суда о сокращении квот. Тогда погибли около 200 человек.