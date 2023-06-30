В Барнауле двоих военнослужащих осудили на 5 и 6 лет за побег из части

Суд в Барнауле приговорил двоих военнослужащих Сергея Малышева и Александра Полтаракина к пяти и шести годам колонии соответственно по обвинению в самовольном оставлении места службы. Об этом сообщается на сайте суда.
Полтаракин, который был призван на службу в рамках мобилизации, обвиняется в том, что дважды уходил из части. В сообщении суда указывается, что он "проводил время по своему усмотрению". Малышев был также мобилизирован, но в декабре 2022 года ушёл из части, чтобы "отдохнуть от исполнения обязанностей" и "провести время со знакомыми". В феврале он узнал, что находится в розыске и сам пришёл в военную прокуратуру.
Также по обвинению в самовольном оставлении места службы был осуждён военный-контрактник Азамат Баендинов. Его приговорили к трём годам условного лишения свободы. Он якобы не явился в установленный законом срок на службу, но позднее добровольно пришёл в военный комиссариат. Суд счёл смягчающим обстоятельством, что Баендинов участвовал в войне против Украины.
- В российские военные суды по состоянию на конец апреля 2023 года поступило 1064 дела против отказников – военнослужащих, которые самовольно оставили место службы, отказались исполнять приказ или дезертировали. Наибольший рост уголовных дел в отношении отказников, по данным "Медиазоны", пришелся на март 2023 года – тогда в российские гарнизонные суды были направлены около 400 дел.
- В сентябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Уголовный кодекс, которые увеличили тюремные сроки за оставление места службы в условиях боевых действий и мобилизации. Первое уголовное дело было возбуждено в декабре 2022 года в Мурманске.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.