В Барнауле двоих военнослужащих осудили на 5 и 6 лет за побег из части

Суд в Барнауле приговорил двоих военнослужащих Сергея Малышева и Александра Полтаракина к пяти и шести годам колонии соответственно по обвинению в самовольном оставлении места службы. Об этом сообщается на сайте суда.

Полтаракин, который был призван на службу в рамках мобилизации, обвиняется в том, что дважды уходил из части. В сообщении суда указывается, что он "проводил время по своему усмотрению". Малышев был также мобилизирован, но в декабре 2022 года ушёл из части, чтобы "отдохнуть от исполнения обязанностей" и "провести время со знакомыми". В феврале он узнал, что находится в розыске и сам пришёл в военную прокуратуру.

Также по обвинению в самовольном оставлении места службы был осуждён военный-контрактник Азамат Баендинов. Его приговорили к трём годам условного лишения свободы. Он якобы не явился в установленный законом срок на службу, но позднее добровольно пришёл в военный комиссариат. Суд счёл смягчающим обстоятельством, что Баендинов участвовал в войне против Украины.