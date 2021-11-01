В Барнауле полиция задержала участников акции за чистую воду

Полиция задержала двух участников акции в поселке Сибирская долина под Барнаулом, жители которого пожаловались на плохое качество питьевой воды. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.

По словам участников акции, они сделали совместную фотографию с плакатами, после чего приехали сотрудники полиции и забрали двоих из них в отделение. На одного из задержанных составили протокол о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации и угрозе ее возникновения. Поскольку жителю посёлка не исполнилось 18 лет, дело будет рассматривать комиссия по делам несовершеннолетних.

В отношении другой задержанной - Дианы Заварзиной - составили два протокола: первый о нарушении правил поведения при угрозе ЧС, а второй о вовлечении несовершеннолетнего в участие в несанкционированном митинге. "Нас продержали в отделе шесть с половиной часов. В полиции считают, что это был пикет, хотя это вообще не акция: люди сфотографировались постояли минуту и добровольно разошлись. Никто их не разгонял, как пишут в некоторых СМИ", - рассказала Заварзина журналистам.

По словам жителей Сибирской долины, земля, на которой расположена скважина с водой, находится в частной собственности. Вода, отмечают местные жители, плохого качества и непригодна для питья, о чем свидетельствуют заключения Роспотребнадзора.

Поселок Сибирская долина построен в 2010 году в микрорайоне Бельмесово, находится в городской черте Барнаула. В 2020 жители на ночь полностью перекрыли Змеиногорский тракт, требуя отладить поставку воды в микрорайон.

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