В Барнауле суд наложил первый штраф за лайки под антивоенными постами

Преподавателя философии и истории из Барнаула Алексея Аргунова суд оштрафовал за "лайки" под антивоенными постами и видео. Как утверждает Сибирь.Реалии, это первый случай, когда административную статью о дискредитации российской армии вменили не за публикацию или репост, а за грустный эмодзи, поставленный под постом против войны в Украине, опубликованным другим пользователем.

Как сказал Аргунов Сибирь.Реалии, его пригласили в полицию и зачитали протокол, созданный по материалам ФСБ. Он был уверен, что после проверки дело закроют, так как несерьёзность обвинения, по его словам, понимали и сами полицейские. Позже те же полицейские объявили ему: "вам не повезло".

Аргунов, преподаватель медицинского колледжа, поставил грустный смайлик под записью одного из пользователей соцсети о том, что лидера алтайского "Яблока" осудили по этой же статье о дискредитации. Он также поставил "класс" (эмодзи, выражающий одобрение) под видео актёра Арнольда Шварценеггера с осуждением действий России.

Суд состоялся 15 июля. По словам преподавателя, он пытался объяснить судье, что лайки и другие реакции на записи пользователей соцсетей не являются репостами, то есть распространением "дискредитирующей" информации. Суд однако не принял аргументы во внимание и оштрафовал Аргунова на 30 тысяч рублей. По его словам, его месячная зарплата - 17 тысяч.

По подсчётам правозащитников, по статье о дискредитации, внесённой в административный кодекс после российского вторжения в Украину, к ответственности были привлечены более 3 тысяч человек.