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В Барнауле военный полицейский получил 10 лет за помощь дезертирам

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Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Призывники перед отправкой на военную службу в российскую армию
Призывники перед отправкой на военную службу в российскую армию

Суд в Барнауле приговорил бывшего сотрудника военной полиции Андрея Колесника к 10 годам колонии по делу о получении взяток, сообщила пресс-служба военных судов.

По версии следствия, Колесник получил семь взяток от военнослужащих, которые были прикомандированы к сборному пункту в качестве самовольно оставивших часть. В обмен на деньги Колесник освобождал их от службы.

Колесник будет отбывать срок в колонии общего режима. Его также лишили воинского звания.

На фоне войны в Украине родственники военнослужащих и СМИ неоднократно сообщали, что военнослужащих, обвиняемых в самовольном оставлении воинской части или дезертирстве, впоследствии снова заставляют поехать на фронт.

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