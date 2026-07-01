В Барнауле военный полицейский получил 10 лет за помощь дезертирам

Суд в Барнауле приговорил бывшего сотрудника военной полиции Андрея Колесника к 10 годам колонии по делу о получении взяток, сообщила пресс-служба военных судов.



По версии следствия, Колесник получил семь взяток от военнослужащих, которые были прикомандированы к сборному пункту в качестве самовольно оставивших часть. В обмен на деньги Колесник освобождал их от службы.



Колесник будет отбывать срок в колонии общего режима. Его также лишили воинского звания.

На фоне войны в Украине родственники военнослужащих и СМИ неоднократно сообщали, что военнослужащих, обвиняемых в самовольном оставлении воинской части или дезертирстве, впоследствии снова заставляют поехать на фронт.