В Барнауле запретили согласованный ранее митинг памяти Немцова

В столице Алтайского края Барнауле власти запретили проводить митинг памяти Бориса Немцова, который сами же ранее согласовали. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.

Заявку на проведение акции памяти Немцова, убитого в Москве в феврале 2015 года, подало барнаульское отделение партии "Яблоко". Власти уведомили организаторов о согласовании митинга 25 февраля на площади Свободы в Барнауле. Однако после того, как партия разместила информацию о согласованнии акции на своем сайте, из мэрии города пришел отказ.

По мнению администрации, разместив уведомление о согласованной акции, "Яблоко" занялось привлечением к ней неограниченного круга лиц, что нарушает заявленное и согласованное количество участников. На этом основании выданное разрешение отозвали.

В Новосибирске власти запретили проводить акцию памяти жертв политических репрессий у памятника в Нарымском сквере из-за того, что организатор якобы связана с признанным в России экстремистским ФБК. Заявку на митинг подавала независимый депутат горcовета Новосибирска Светлана Каверзина, которая по её словам никакого отношения к фонду Навального не имеет.