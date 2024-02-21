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В Барнауле запретили согласованный ранее митинг памяти Немцова

В столице Алтайского края Барнауле власти запретили проводить митинг памяти Бориса Немцова, который сами же ранее согласовали. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.

Заявку на проведение акции памяти Немцова, убитого в Москве в феврале 2015 года, подало барнаульское отделение партии "Яблоко". Власти уведомили организаторов о согласовании митинга 25 февраля на площади Свободы в Барнауле. Однако после того, как партия разместила информацию о согласованнии акции на своем сайте, из мэрии города пришел отказ.

По мнению администрации, разместив уведомление о согласованной акции, "Яблоко" занялось привлечением к ней неограниченного круга лиц, что нарушает заявленное и согласованное количество участников. На этом основании выданное разрешение отозвали.

В Новосибирске власти запретили проводить акцию памяти жертв политических репрессий у памятника в Нарымском сквере из-за того, что организатор якобы связана с признанным в России экстремистским ФБК. Заявку на митинг подавала независимый депутат горcовета Новосибирска Светлана Каверзина, которая по её словам никакого отношения к фонду Навального не имеет.

  • Оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в 100 метрах от Кремля. Ему шесть раз выстрелили в спину и голову. Заказчики убийства следствием не определены.
  • Ежегодно по всей России проводятся акции памяти убитого политика. На них до запрета на массовые акции в годы пандемии COVID-19 приходили тысячи человек. В последние годы власти всё чаще под разными предлогами запрещают людям собраться и почтить память Немцова.
  • Партия "Гражданская инициатива" и несколько общественных деятелей, в том числе незарегистрированный кандидат в президенты России Екатерина Дунцова, подали в мэрию Москвы заявку на проведение марша памяти Немцова и умершего в колонии 16 февраля Алексея Навального 2 марта. Власти пока не дали ответа, однако формально в Москве продолжают действовать ограничения на уличные мероприятия, введённые 4 года назад.

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Обращение Юлии Навальной

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