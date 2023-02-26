В Барнауле жители вышли на митинг памяти Бориса Немцова

В преддверии восьмой годовщины со дня убийства оппозиционера Бориса Немцова жители Барнаула почтили память политика на митинге, который организовало местное отделение партии "Яблоко". Мероприятие прошло в центре города на площади Свободы у памятника жертвам политических репрессий. Акция была согласована мэрией города, территорию заранее огородили, а на входе поставили металлоискатели. За митингующими наблюдали сотрудники полиции, отдела по борьбе с экстремизмом и Росгвардии. Информации о задержанных нет, - сообщает Сибирь.Реалии.
По словам гражданских активистов, почтить память политика пришли более 20 человек. Участники митинга возложили цветы к памятнику, а несколько горожан выступили с речами, вспомнив заслуги Немцова и его критику действующей российской власти. Кроме того, пришедшие говорили о важности таких базовых ценностей, как жизнь и свобода человека.
Барнаул — единственный город в России, где местные власти несколько лет подряд согласовывают проведение памятных мероприятий в день убийства политика. В Москве власти перестали согласовывать шествия памяти Немцова после начала пандемии; как правило, люди в день убийства Немцова возлагают цветы на месте его гибели.
По информации СМИ, в Новосибирске в Нарымском сквере, где установлен памятник жертвам политических репрессий, появился стихийный мемориал памяти Бориса Немцова. К фотографии политика люди приносят цветы и записки.
- Один из лидеров российской оппозиции Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Ему несколько раз выстрелили в спину. Заказчики убийства до сих пор не найдены.
- Бывший заместитель командира чеченского батальона "Север" Заур Дадаев, признанный виновным в исполнении убийства, получил 20 лет. Сообщники Дадаева получили от 11 до 19 лет лишения свободы. Причастным к убийству следствие считает водителя заместителя командира батальона "Север" Руслана Мухудинова, который объявлен в розыск.
- Родные и коллеги Немцова считают, что к организации преступления и помощи виновным уйти от ответственности причастно окружение Владимира Путина.
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