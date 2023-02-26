В Барнауле жители вышли на митинг памяти Бориса Немцова

В преддверии восьмой годовщины со дня убийства оппозиционера Бориса Немцова жители Барнаула почтили память политика на митинге, который организовало местное отделение партии "Яблоко". Мероприятие прошло в центре города на площади Свободы у памятника жертвам политических репрессий. Акция была согласована мэрией города, территорию заранее огородили, а на входе поставили металлоискатели. За митингующими наблюдали сотрудники полиции, отдела по борьбе с экстремизмом и Росгвардии. Информации о задержанных нет, - сообщает Сибирь.Реалии.

По словам гражданских активистов, почтить память политика пришли более 20 человек. Участники митинга возложили цветы к памятнику, а несколько горожан выступили с речами, вспомнив заслуги Немцова и его критику действующей российской власти. Кроме того, пришедшие говорили о важности таких базовых ценностей, как жизнь и свобода человека.

Барнаул — единственный город в России, где местные власти несколько лет подряд согласовывают проведение памятных мероприятий в день убийства политика. В Москве власти перестали согласовывать шествия памяти Немцова после начала пандемии; как правило, люди в день убийства Немцова возлагают цветы на месте его гибели.

По информации СМИ, в Новосибирске в Нарымском сквере, где установлен памятник жертвам политических репрессий, появился стихийный мемориал памяти Бориса Немцова. К фотографии политика люди приносят цветы и записки.