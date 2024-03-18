В Башкортостане объявлен конкурс бомбоубежищ

Смотр-конкурс на лучшее содержание, использование защитных сооружений гражданской обороны начался в Уфе. До 17 мая специально созданная комиссия должна подготовить акт об итогах в городского округа и представить отчетные материалы в Главное управление МЧС России по Башкортостану.

Руководителям организаций, у которых есть бомбоубежища, рекомендовано подготовить помещения и допускать членов комиссии для их осмотра, отмечает РБК Уфа.

В прошлом году конкурс бомбоубежищ проходил на региональном уровне. Лучшими защитными сооружениями в республике стали объекты в Уфе, Стерлитамаке, Нефтекамске, Ишимбае, Салавате и Уфимском районе.

Все бомбоубежища условно делятся на три категории: вместимостью до 150 человек, от 150 до 600 человек и более 600 человек. Об этом сообщает сайт Идель.Реалии.