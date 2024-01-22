В Башкортостане по делу о массовых беспорядках задержали четвёртого активиста

В Башкортостане ещё один участник акции в поддержку осуждённого активиста Фаиля Алсынова стал обвиняемым по делу об участии в массовых беспорядках. Речь идёт о Диме Давлеткильдине. Об этом RusNews рассказала его жена Юлия.

По данным издания, Давлеткильдина задержали, когда он пришёл в отдел полиции по повестке, а потом отвезли в Уфу.

Ранее в рамках уголовного дела о массовых беспорядках были задержаны и отправлены в СИЗО Азат Мирзин, Ильяс Байгускаров и Вилюр Карачурин.

По сообщениям местных телеграм-каналов, всего после протестов в Башкортостане были задержаны более 30 человек. Большинству задержанных вменяют административную статью о неповиновении полиции. В субботу суд в Уфе рассмотрел 27 таких дел, признав всех виновными.

17 января Баймакский районный суд Башкортостана приговорил местного активиста, защитника горы Куштау Фаиля Алсынова к четырём годам колонии общего режима по делу о возбуждении ненависти или вражды. Он вины не признаёт.

У здания суда в день оглашения приговора собрались тысячи людей. Они требовали освободить Алсынова. Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, избивала демонстрантов дубинками. По итогам акции были задержаны несколько десятков человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об организации и участии в массовых беспорядках, а также о применении насилия в отношении представителей власти.

Глава Башкортостана Радий Хабиров, комментируя на следующий день столкновения сторонников Алсынова с полицией у здания суда в Баймаке, обвинил организаторов протестов в сепаратизме.

Сегодня глава Башкортостана опубликовал видео, в котором утверждает, что протесты в Баймаке были организованы из-за границы. Доказательством тому, по утверждению Хабирова, является тот факт, что башкирский активист Руслан Габбасов, вынужденный покинуть Россию в 2021 году в связи с возбужденным против него уголовным делом, в настоящее время живёт в Литве. "Габбасов, поставленный западными кураторами", связан с ситуацией в Баймаке, говорит Хабиров на видео.

В видеоролике глава Башкортостана также обвиняет Фаиля Алсынова в призывах российским военным к дезертирству, в поддержке изменения границ регионов и призывах к гражданской войне, сообщает Татаро-башкирская служба Радио Свобода Радио Азатлык.