В Беларуси авторов телеграм-канала приговорили к лишению свободы

Администраторы белорусского телеграм-канала "Водители 97%" признаны виновными в организации нарушения общественного порядка. Об этом сообщила в пятницу Генеральная прокуратура Белоруссии.

Трое обвиняемых приговорены к лишению свободы на срок два года шесть месяцев колонии, а еще один получил наказание в виде трехлетнего ограничения свободы.

Сторона обвинения заявила, что они обучали людей "тактике" группового протеста и делали публикации, которые, по мнению прокуратуры, привели к беспорядкам, блокировке дорог и сбоям в работе организаций. Канал "Водители 97%" был признан "экстремистским".

2 июня экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала к проведению досрочных выборов в стране на фоне масштабных репрессий. Такое заявление она сделала на следующий день после того, как Степан Латыпов, арестованный за участие в акциях протеста, во время судебного заседания попытался перерезать себе горло в знак несогласия с выдвинутыми обвинениями.

"Все это показывает, что пик беспрецедентных репрессий, которые продолжаются последние десять месяцев, еще не прошел и масштаб репрессий только усиливается", – заявила Тихановская.