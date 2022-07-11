Жителя Бобруйска приговорили к 4,5 годам тюрьмы за "тиктоки" о Лукашенко

Могилёвский областной суд в Беларуси приговорил жителя Бобруйска Анатолия Яскевича к 4,5 годам колонии. По версии обвинения, Яскевич размещал в социальной сети TikTok "видеообращения, направленные на разжигание социальной розни и вражды в отношении сотрудников силовых ведомств". Он также опубликовал три видеообращения, в которых якобы оскорбил белорусского лидера Александра Лукашенко, а также "ложно обвинил его в тяжких и особо тяжких преступлениях".

Как сообщает белорусский правозащитный центр "Вясна", приговор Яскевичу вынесли еще 6 июля, однако известно о нем стало только сейчас.

Всего, по данным центра, с начала кампании по выборам президента Беларуси 2020 года, завершившейся подавлением массовых протестов, в стране было возбуждено более 5500 уголовных дел, связанных с протестами против результатов президентских выборов. 1231 человек на данный момент признаны политическими заключёнными, в их числе как видные представители оппозиции и гражданского общества, так и простые граждане. Люди получают реальные сроки, в том числе, за посты в соцсетях.