В Беларуси начался заочный процесс над музыкантом Сергеем Михалком

Минский городской суд начал заочное рассмотрение уголовного дела в отношении лидера групп "Ляпис Трубецкой" и Brutto Сергея Михалка, сообщает правозащитный центр "Весна".

Музыканта обвиняют в разжигании вражды и оскорблении авторитарного белорусского лидера Александра Лукашенко. По первой из этих статей предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы, по второй – до четырех лет.

Какие именно высказывания стали основанием для уголовного преследования, не уточняется. В прошлом году белорусские власти признали экстремистской песню "Ляпис Трубецкой" "Не быць скотам" ("Не быть скотом"), написанную на стихи белорусского поэта-классика Янки Купалы.