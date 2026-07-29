В Беларуси начался заочный процесс над музыкантом Сергеем Михалком

Минский городской суд начал заочное рассмотрение уголовного дела в отношении лидера групп "Ляпис Трубецкой" и Brutto Сергея Михалка, сообщает правозащитный центр "Весна".
Музыканта обвиняют в разжигании вражды и оскорблении авторитарного белорусского лидера Александра Лукашенко. По первой из этих статей предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы, по второй – до четырех лет.
Какие именно высказывания стали основанием для уголовного преследования, не уточняется. В прошлом году белорусские власти признали экстремистской песню "Ляпис Трубецкой" "Не быць скотам" ("Не быть скотом"), написанную на стихи белорусского поэта-классика Янки Купалы.
- Сергей Михалок – белорусский и украинский певец, лидер группы Brutto, в прошлом один из основателей группы "Ляпис Трубецкой". С 2010 года резко критиковал белорусские власти, в том числе в своих песнях. С 2015 года Михалок, одна из наиболее известных песен которого "Воины света" посвящена событиям Евромайдана, живет в Украине, где получил вид на жительство, а в 2020 году стал заслуженным артистом.