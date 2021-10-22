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В Беларуси отменили масочный режим после критики от Лукашенко

Министерство здравоохранения Беларуси отменило обязательный масочный режим, который был введён в стране 9 октября.

Ранее меру раскритиковал Александр Лукашенко. На совещании 19 октября он потребовал не допускать никакого давления на людей в вопросах ношения защитных средств, дистанцирования и вакцинации.

Белорусская служба Радио Свобода пишет о том, что Лукашенко на совещании во вторник приказал Минздраву вернуть плановые обследования и операции. Одновременно Белорусская служба отмечает, что 21 октября в Беларуси было зарегистрировано рекордное количество новых пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

В пятницу также стало известно, что в белорусской столице решением городского исполкома отменено решение об обязательной вакцинации от COVID-19 для таксистов и курьеров.

"Интерфакс" передаёт, что за последнюю неделю суточный прирост заразившихся коронавирусом в Беларуси сохраняется на высоком уровне – порядка двух тысяч случаев.

Врачи рассказывают, что отделения переполнены задыхающимися пациентами с коронавирусом. Многие белорусы жалуются на то, что в стране сложно сделать тест на COVID-19, а к заболевшим пациентам не приходят на дом врачи, сообщает телеканал "Настоящее время" (внесён Минюстом РФ в список СМИ – иноагентов).

  • Западные страны не признают Александра Лукашенко легитимно избранным президентом на выборах в августе прошлого года. В отношении Лукашенко и его окружения введено несколько пакетов санкций за фальсификацию результатов голосования и преследование участников массовых протестных выступлений в стране.
  • Беларусь во время пандемии не вводила карантин. При этом здесь один из самых низких процентов вакцинированных от коронавируса среди европейских стран. Еще в прошлом году белорусские власти не раз заявляли, что смогли победить коронавирус, но о пандемии иногда вспоминали, например, когда не принимали передачи в изоляторах для задержанных граждан, отмечает "Немецкая волна".

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