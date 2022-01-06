В Беларуси покончил с собой политзаключённый Дмитрий Дудойть 

В белорусском городе Могилёв покончил с собой политзаключённый Дмитрий Дудойть. Следственный комитет страны опубликовал в четверг запись с камеры видеонаблюдения в центре города, на которой Дудойть прыгает с моста на проезжую часть.

43-летний житель города Сморгони был приговорён к двум годам ограничения свободы с отбыванием срока в исправительном учреждении открытого типа за нецензурный комментарий в соцсети в адрес начальника Ганцевичского РОВД Виталия Кулешова.

В конце декабря прошлого года Дудойть для отбытия наказания прибыл в Могилёв. Утром 5 января вместе с ещё несколькими осуждёнными Дудойть был направлен в поликлинику на медосмотр, откуда самостоятельно ушёл, а через несколько минут совершил суицид.