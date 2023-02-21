В Беларуси принят законопроект о смертной казни за госизмену

Палата представителей Беларуси во втором, окончательном, чтении приняла законопроект, который предполагает введение смертной казни за государственную измену. Согласно документу, мера наказания в виде смертной казни может быть применена к чиновникам и военнослужащим.

Также законопроект предполагает введение штрафа за совершение преступлений против мира и безопасности человечества, общественной безопасности, безопасности движения, здоровья населения и государства.

В Уголовный кодекс предлагается добавить новую статью "Пропаганда терроризма". По мнению депутатов, это может способствовать предотвращению распространения информации, реабилитирующей терроризм.

Кроме того, проект закона вводит ответственность за распространение заведомо ложных сведений, порочащих белорусскую армию и силовые структуры.

Теперь законопроект должен одобрить Совет Республики и подписать Александр Лукашенко.