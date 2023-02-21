В Беларуси принят законопроект о смертной казни за госизмену

Палата представителей Беларуси во втором, окончательном, чтении приняла законопроект, который предполагает введение смертной казни за государственную измену. Согласно документу, мера наказания в виде смертной казни может быть применена к чиновникам и военнослужащим.
Также законопроект предполагает введение штрафа за совершение преступлений против мира и безопасности человечества, общественной безопасности, безопасности движения, здоровья населения и государства.
В Уголовный кодекс предлагается добавить новую статью "Пропаганда терроризма". По мнению депутатов, это может способствовать предотвращению распространения информации, реабилитирующей терроризм.
Кроме того, проект закона вводит ответственность за распространение заведомо ложных сведений, порочащих белорусскую армию и силовые структуры.
Теперь законопроект должен одобрить Совет Республики и подписать Александр Лукашенко.
- Беларусь единственная страна в Европе, где не отменена смертная казнь. С 1990-х годов в стране были приведены в исполнение свыше 400 смертныых приговоров.
- В мае 2021 года Александр Лукашенко подписал закон, допускающий меру наказания в виде смертной казни за покушение на совершение терактов. Обвинение сторонников оппозиции в Беларуси в террористической деятельности - стандартная практика.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.