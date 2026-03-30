В Беларуси признали экстремистской Русскую службу Би-би-си

В Беларуси признали экстремистским контент сайта Русской службы Британской вещательной корпорации (Би-би-си). Решение об этом принял суд Ленинского района города Могилёв, сообщает Белорусская служба Радио Свобода.

В соответствии с решением суда, в список экстремистских материалов, публикуемый на сайте министерства информации, внесён "интернет-сайт с названием "ВВС News Русская Служба". В то же время, в качестве идентификатора указан не сайт Русской службы, а основной англоязычный сайт всей корпорации - www.bbc.com.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях Беларуси, административная ответственность может наступить даже за подписку на признанные экстремистскими ресурсы в соцсетях.

Белорусская служба РС при этом отмечает, что авторитарный лидер страны Александр Лукашенко в последние годы дал несколько интервью журналисту Би-би-си Стиву Розенбергу, и эти интервью активно цитировала пресс-служба Лукашенко.

Всего за последнюю неделю в список экстремистских в Беларуси были внесены 30 интернет-ресурсов, в том числе "Новая газета Европа".