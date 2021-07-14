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В Беларуси проходят обыски у правозащитников

Белорусский правозащитник Алесь Беляцкий 

В Беларуси утром 14 июля прошли обыски у нескольких сотрудников белорусского правозащитного центра «Весна». Представители силовых ведомств пришли к юристу Владимиру Лабковичу, члену совета организации Валентину Стефановичу, а также к правозащитнику гродненского отделения «Весны» Виктору Сазонову. Об этом сообщается на сайте центра.

Известно, что к Сазонову пришли сотрудники Департамента финансовых расследований Беларуси. Другие подробности пока не уточняются.

После обыска Валентина Стефановича сотрудники правоохранительных органов увезли с собой. В Минске задержан журналист и правозащитник Сергей Сысь, передаёт Белорусская служба Радио Свобода. Также сообщается, что пропала связь с лидером "Весны" Алесем Беляцким.

Обыскам подверглись офис Центра правовой трансформации Lawtrend и его директор Ольга Смолянко. Представители Следственного комитета пришли также в минский офис движения "За свободу".

В марте Следственный комитет Беларуси возбудил в отношении "Весны" уголовное дело по статье об организации и активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Следствие утверждает, что "Весна" осуществляет финансирование и другое материальное обеспечение незаконных массовых мероприятий. Связаны ли проходящие обыски с этим делом, пока не ясно.

9 июля белорусские правоохранительные органы провели обыски сразу у нескольких журналистов таких изданий, как "Наша Нива", Onliner, "Брестская газета", "Виртуальный Брест". Накануне "Наша Нива" сообщила о прекращении работы в стране из-за возросшего давления властей.

В мае белорусские власти заблокировали сайт Tut.by. МВД Беларуси требует признать экстремистской "информационную продукцию" Tut.by.

Эти издания и правозащитный центр "Весна" активно освещали протесты, начавшиеся в Беларуси после президентских выборов в августе 2020 года, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Участники протестов требуют отставки Лукашенко.

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