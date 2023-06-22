В Беларуси разбился военный вертолёт с символом Z

В Беларуси разбился военный вертолёт Ми-24. По данным оппозиционной режиму Александра Лукашенко мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", речь, по всей видимости, идёт о российском вертолёте. По данным властей, лётчики выжили.

Министерство обороны Беларуси днём в четверг сообщило о "жёсткой посадке" военного вертолёта Ми-24 в Брестской области. Согласно сообщению, члены экпипажа получили телесные повреждения. Причины аварии не называются.

В сообщении не говорится, силам какого государства принадлежит вертолёт. Белорусская служба Радио Свобода отмечает, что у ВВС Беларуси есть несколько таких вертолётов, но они не базируются в Брестской области.

Какутверждает "Беларускі гаюн", Ми-24 был российским. Он взлетел предположительно с ближайшего к месту крушения аэродрома Барановичи. Вертолёт лежит прямо возле трассы М1 Брест-Минск, между городами Барановичи и Ивацевичи. В соцсетях появились фото упавшей машины, на которой чётко видно символ "Z", используемый российскими войсками в ходе вторжения в Украину. Также на хвостовой части присутствует надпись ВКС или ВВС России и регистрационный номер вертолета.

Российские военные пока инцидент и его возможные причины не комментировали.