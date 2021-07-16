В Беларуси разрешили привлекать армию против демонстрантов

Александр Лукашенко утвердил поправки в закон "О чрезвычайном положении". Согласно поправкам, в стране могут объявить чрезвычайное положение не только из-за стихийных бедствий и катастроф, как это было раньше, но и из-за массовых беспорядков. К ним белорусские власти отнесли среди прочего "попытки насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения власти".

Согласно закону, в случае возникновения чрезвычайной ситуации могут быть приостановлены выпуск и распространение продукции СМИ, введен особый порядок аккредитации журналистов, а также ограничен доступ к интернет-ресурсам и сетевым изданиям.

В законе "О Вооруженных Силах Республики Беларусь» прописали, что для пресечения массовых беспорядков можно привлечь армию.

С августа 2020 года во многих белорусских городах проходят акции против итогов президентских выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Демонстранты требуют отставки Лукашенко. Белорусские власти называли мирные акции протеста массовыми беспорядками. Сотрудники силовых структур жёстко разгоняли митинги и шествия. Были задержаны тысячи их участников. Многие позднее рассказали о пытках и издевательствах под стражей. Часть активистов и сотрудников СМИ стали обвиняемыми по уголовным делам, в том числе об организации массовых беспорядков.