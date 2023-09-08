В Беларуси резко уменьшилось число российских военных

В Беларуси за последние два месяца существенно уменьшилось число российских военных. Из страны в частности выведен российский контингент так называемой Региональной группировки войск Союзного государства, развёрнутой в прошлом году. Об этом сообщает мониторинговый проект "Белорусский Гаюн". Сообщения подтверждает государственная погранслужба Украины.

"Мы можем констатировать, что в июле-августе произошло значительное уменьшение численности российских военных, находящихся в Беларуси" - пишет "Белорусский Гаюн". Отмечается, что были ликвидированы полевые лагеря на полигонах "Обуз-Лесновский", "Лепельский" и "Осиповичский", а военные, которые там находились, отправились в Россию, "и это была не ротация".

По оценке Киева, в стране несколько месяцев назад находились до 11 тысяч российских военнослужащих. Теперь там осталось не более 2 тысяч российских военных. "Белорусский Гаюн" утверждает, что до 600 человек размещены на аэродромах Мозырь и Зябровка, до 1450 - на узлах связи в Барановичах и Вилейке. Кроме того, около 100 человек участвуют в учениях ОДКБ. Все эти военные не входят в состав Региональной группировки войск, то есть число российских военных в её составе, размещённых в Беларуси, уменьшилось до нуля. Официальных комментариев Минобороны двух стран нет.

Как отмечает "Белорусский Гаюн", продолжается также демонтаж палаток в полевом лагере наёмников ЧВК "Вагнер" в деревне Цель. Их уже на 55% меньше, чем в конце июля. Техники в лагере, однако, меньше не становится. По оценкам наблюдателей, в Беларуси могут оставаться около 4 тысяч наёмников. Каких-либо их перемещений по территории страны после гибели Евгения Пригожина практически не фиксировалось.

Белорусские военные не участвуют в российском вторжении в Украину, но режим Александра Лукашенко оказывает России логистическую и техническую поддержку. В Киеве неоднократно подчёркивали, что не видят актуальной угрозы вторжения в Украину со стороны Беларуси, даже несмотря на размещение в этой страны российского контингента. С чем связан вывод большей части российских войск из Беларуси в последнее время - не ясно.