В Беларуси спецназ поставил на колени 56-летнюю мать активиста

В Беларуси арестована мать политического активиста Романа Халилова, который покинул страну, опасаясь уголовного преследования.

Сообщается, что белорусский спецназ ворвался в квартиру к 56-летней Гаянэ Ахтиян, проживающей в городе Полоцк, выломав дверь и поставив женщину на колени. После обыска Ахтиян арестовали на 10 суток - якобы за неповиновение представителям власти, и перевели в Минск в Центр изоляции правонарушителей. Отмечается, что на женщину могут завести уголовное дело о грубом нарушении общественного порядка.

Позже в сети появилось видео задержания Ахтиян, на котором она, стоя на коленях на полу, говорит, что признает свою вину. Многие пользователи обратили внимание на то, что видео, скорее всего, смонтировано, а задержанная говорит "не признаю", что видно по губам.

Активист Роман Халилов, придерживающийся анархических взглядов, уехал из Беларуси в 2019 году. На родине его обвиняют в организации массовых беспорядков и создании экстремистской организации "Революционное действие". По этим уголовным делам проходят ещё 14 анархистов.

По словам Халилова, который в данный момент находится на территории Польши, он предполагал, что белорусские власти рано или поздно начнут преследовать его мать, чтобы таким образом надавить на него и попытаться вынудить вернуться.