В Беларуси сворачивают лагерь ЧВК "Вагнер". Это началось ещё 1 августа

Лагерь ЧВК "Вагнер" под Осиповичами в Могилёвской области Беларуси постепенно демонтируют, разобрана треть палаток, пишет белорусская служба Радио Свобода, изучившая полученный от компании Planet Labs спутниковый снимок от 23 августа. При этом площадь лагеря начала уменьшаться задолго до крушения в России самолёта, на борту которого предположительно погиб основатель ЧВК Евгений Пригожин.
Лагерь в Беларуси возник в конце июня, после мятежа ЧВК "Вагнер", после которого наёмники отправились в Беларусь. По подсчетам Радио Свобода, в северной части лагеря было расположено около 129 палаток, демонтировано 65 из них. В западной части лагеря разобрали около 27 из 64 палаток, в центральной части – около 9 из 80. Таким образом, из 273 жилых палаток демонтировали примерно 101.
Процесс демонтажа палаток, по данным издания, начался 1 августа. На снимке от 14 августа видно несколько палаток, которые начали разбирать. Проект "Беларускі Гаюн", который занимается мониторингом военной активности в Беларуси, пишет, что с 28 июля по 15 августа в лагере было разобрано около 35 палаток из почти 300, а ситуация в лагере под Осиповичами постоянно меняется.
Белорусская служба Радио Свобода со ссылкой на имеющиеся в редакции спутниковые снимки указывает, что новые палаточные городки на территории других белорусских полигонов или воинских частей не возводились.
- В Тверской области 23 августа разбился самолет, принадлежащий основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Росавиация опубликовала список пассажиров с десятью именами, среди них есть имя самого Пригожина, а также командира ЧВК Дмитрия Уткина. На месте крушения спасатели обнаружили останки десяти человек. Телеграм-каналы, связанные с ЧВК "Вагнер", подтвердили смерть Евгения Пригожина, такую же информацию распространили государственные СМИ. Официального подтверждения гибели Пригожина нет.
- Власти Польши после прибытия наёмников в Беларусь начали дополнительно укреплять границу с этой страной. В Варшаве заявляют, что возможная гибель Пригожина не означает исчезновения угрозы со стороны российской ЧВК.
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