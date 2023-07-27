В Беларуси угрожают участникам фильма о протестах 2020 года

В каналах ютьюба и телеграма, близких к МВД Беларуси, призывают доносить на участников фильма о протестах в 2020 году. Некоторые решили из-за этого покинуть Беларусь. Об этом рассказывает "Би-би-си".

Документальный фильм "Хроники настоящего" о первых днях многотысячных белорусских протестов вышел на ютьюб-канале литовской редакции Delfi в понедельник, 24 июля. Лица на крупных планах были заблюрены, однако на общих планах разглядеть их было можно. Комментаторы стали писать, что "обнаружили много новых материалов для возбуждения уголовных дел". В частности, на кадры попали протестующие на проезжей части или с бело-красно-белым флагом в руках. За это в Беларуси можно получить тюремный срок.

После этого литовская редакция Delfi удалила фильм. Однако его успели скачать и опубликовать в различных каналах в ютьюбе и телеграме – в том числе, связанных с управлением МВД по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, которое активно преследовало оппозиционеров. В описании фильма на одном из таких каналов призывают писать в комментариях или в бот, "если узнали преступника".

С момента выхода фильма в фонд BYSOL, который помогает пострадавшим от репрессий белорусам, обратились "десятки человек", сообщил основатель фонда Андрей Стрижак "Би-би-си". Они узнали себя на кадрах и теперь опасаются за свою безопасность. Некоторые решили уехать из страны.

Автор фильма – белорусский журналист Николай Маминов, который получил политическое убежище в Литве – утверждает, что все опубликованные кадры не являются секретом для белорусского МВД. Он рассказал, что телефон с ними у него отбирали ещё во время задержания на протестах. Главный редактор русскоязычной версии литовского портала Delfi Олег Ерофеев также заявил, что большая часть кадров лежит в открытом доступе – "и никто ничего с этим не делает".