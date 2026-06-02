В Беларуси возбуждено уголовное дело о сотрудничестве с ЕГУ

Белорусский правозащитный центр "Вясна" во вторник сообщил об обысках в рамках уголовного дела о сотрудничестве с Европейским гуманитарным университетом (ЕГУ).

Как говорится в сообщении правозащитников, помимо факта уголовного дела они узнали о том, что обыски по нему проходят по всей Беларуси. В ходе следственных действий допрашивают лиц, так или иначе связанных с университетом.

По сведениям "Вясны", сотрудники силовых структур приходят к студентам ЕГУ и угрожают им уголовным преследованием, если человек не отчислится из вуза. Угрозам подвергаются и их родственники.

Правозащитники отмечают, что на данный момент им известно как минимум о 12 людях, к которым приходили с обысками. Пока неизвестно, по каким статьям возбуждено уголовное дело. Возможно, речь идёт об участии в "экстремистском объединении", говорится в сообщении правозащитного центра.

Ранее сообщалось, что около ста студентов покинули ЕГУ после того, как в середине апреля нынешнего года университет был объявлен "экстремистским" в Беларуси, отмечает Белорусская служба Радио Свобода.

Основанный в 1992 году Европейский гуманитарный университет с 2006 года, после закрытия в Минске, работает в Вильнюсе и остается одним из ключевых образовательных центров для белорусских студентов.