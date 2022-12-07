В Беларуси введут смертную казнь за госизмену для чиновников и военных

Парламент Беларуси принял в первом чтении законопроект "Об изменении кодексов в вопросах уголовной ответственности". В нём, в частности, предлагается ввести смертную казнь за измену государству, совершенную чиновником или военнослужащим.

Эта поправка была принята большинством голосов, сообщает Белорусская служба Радио Свобода.

Депутаты также внесли изменения в статью "Диверсия" Уголовного кодекса Беларуси. Вместо "причинение ущерба экономической безопасности и обороноспособности" целью преступления теперь будет считаться причинение ущерба экономической и (или) военной безопасности.

Статья дополнена примечанием об освобождении лица от уголовной ответственности за подготовительные действия к диверсии в случае её предотвращения.

Кроме того, вводится статья об ответственности за распространение заведомо ложных сведений, порочащих белорусскую армию и силовые структуры.