В Беларуси введут смертную казнь за госизмену для чиновников и военных

Парламент Беларуси принял в первом чтении законопроект "Об изменении кодексов в вопросах уголовной ответственности". В нём, в частности, предлагается ввести смертную казнь за измену государству, совершенную чиновником или военнослужащим.
Эта поправка была принята большинством голосов, сообщает Белорусская служба Радио Свобода.
Депутаты также внесли изменения в статью "Диверсия" Уголовного кодекса Беларуси. Вместо "причинение ущерба экономической безопасности и обороноспособности" целью преступления теперь будет считаться причинение ущерба экономической и (или) военной безопасности.
Статья дополнена примечанием об освобождении лица от уголовной ответственности за подготовительные действия к диверсии в случае её предотвращения.
Кроме того, вводится статья об ответственности за распространение заведомо ложных сведений, порочащих белорусскую армию и силовые структуры.
- Беларусь единственная страна в Европе, где не отменена смертная казнь. С 1990-х годов в стране были приведены в исполнение свыше 400 смертныых приговоров.
- В мае прошлого года Александр Лукашенко подписал закон, допускающий меру наказания в виде смертной казни за покушение на совершение терактов. Обвинение сторонников оппозиции в Беларуси в террористической деятельности - стандартная практика.
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