В Беларуси введён режим контртеррористической операции из-за якобы планирующихся провокаций со стороны "отдельных сопредельных государств". Об этом глава МИД страны Владимир Макей заявил в интервью российской газете "Известия".
По словам главы дипломатического ведомства, провокации могут быть связаны с захватом отдельных участков территории Беларуси. Кто именно их планирует, Макей не уточнил. На какой срок был введён режим контртеррористической операции также не сообщается. Макей заявил, что белорусские военные готовы дать отпор на любые провокации со стороны сопредельных государств.
- Ранее Беларусь обвинила Украину в подготовке нападения. 8 октября посол Украины Игорь Кизим был вызван в белорусский МИД, где ему была вручена дипломатическая нота. В ней говорится, что Киев якобы готовит удар по территории Беларуси. Украинское министерство иностранных дел выпустило заявление, в котором назвало эти обвинения инсинуациями белорусского режима.
- Позднее Александр Лукашенко вновь обвинил Украину в подготовке нападения на Беларусь. "Их толкают хозяева к развязыванию войны против Беларуси для того, чтобы нас туда втянуть", – приводит его слова государственное агентство БелТА. Лукашенко также объявил, что Москва и Минск договорились развернуть совместную региональную группировку войск. По его словам, это будет сделано "в связи с обострением на западных границах Союзного государства".
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