В Беларуси введён режим контртеррористической операции из-за якобы планирующихся провокаций со стороны "отдельных сопредельных государств". Об этом глава МИД страны Владимир Макей заявил в интервью российской газете "Известия".

По словам главы дипломатического ведомства, провокации могут быть связаны с захватом отдельных участков территории Беларуси. Кто именно их планирует, Макей не уточнил. На какой срок был введён режим контртеррористической операции также не сообщается. Макей заявил, что белорусские военные готовы дать отпор на любые провокации со стороны сопредельных государств.