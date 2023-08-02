В Беларуси задержали уже не менее пяти участников фильма о протестах

В Беларуси задержали уже как минимум пять участников фильма "Хроники настоящего" о протестах в 2020 году. Фото и видео их задержания публикует телеграм-канал, близкий к МВД Беларуси.

Одну из участниц фильма милицейские в гражданской одежде задержали прямо на рабочем месте. Как следует из публикации, в которой задержанная на камеру признаётся в участии в протестах, вместе с ней был задержан и её гражданский муж.

Ранее задержали ещё двоих: молодого человека, попавшего в фильм, и его подругу. С ними милиция также записала видео, в котором парень и девушка говорят, что участвовали в "несанкционированных мероприятиях".

О первом задержанном в телеграм-канале отчитались в четверг, 27 июля, – через несколько дней после выхода фильма в ютьюбе на прошлой неделе. Лица на крупных планах видео были заблюрены, однако на общих планах разглядеть их было можно.

В частности, в кадр попали протестующие на проезжей части или с бело-красно-белым флагом в руках. За это в Беларуси можно получить тюремный срок. В комментариях к видео стали призывать доносить на участников фильма. После этого кино удалили. Однако его успели скачать и опубликовать в различных каналах в ютьюбе и телеграме.

Правозащитный центр "Вясна" призывает белорусов посмотреть фильм и принять меры по безопасности. Известно, что некоторые уже решили уехать из страны.